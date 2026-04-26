Pm Gruppo Macchia Potenza: dopo la Coppa Basilicata la sfida con Trani vale l’accesso alla Supercoppa del Sud

Dopo la vittoria della Coppa Basilicata 2026, la Pm Gruppo Macchia Potenza scende in campo per la sfida interregionale per tentare l’accesso alla Supercoppa del Sud in programma in Puglia nei giorni dell’1 e 2 maggio.

L’accesso alla Final Four però passa dalla fase preliminare che vedrà la Pm Gruppo Macchia scendere in campo lunedì sera alle 20, eccezionalmente alla Palestra “La Vista”, contro la Lavinia Group Trani (che rappresenta la Puglia).

Periodo intenso e ricco di impegni per le potentine di coach Marco Orlando che tra Coppa e Serie C sono reduci da un bel filato vincente che tengono alto il morale nel poster rossoblù:

“Siamo molto soddisfatti del percorso finora fatto – ha dichiarato alla vigilia coach Marco Orlando – , nel girone play-out abbiamo iniziato con una sconfitta e poi quattro vittorie consecutive contro Koala, Penisola, Volleytime Casagiove e, in ultimo, Belenergia Cicciano che ci daranno la possibilità di giocare giovedì 30 aprile contro il Pastena per agguantare la salvezza aritmetica con ben quattro giornate di anticipo”.

Grande soddisfazione soprattutto per il bis in Coppa Basilicata con il club rossoblù che ha messo in bacheca il massimo trofeo regionale: “In coppa siamo usciti vittoriosi per il secondo anno consecutivo – continua il tecnico rossoblù – e ora siamo chiamati a rappresentare la città di Potenza e la regione Basilicata contro la corazzata Trani.

Sarà una partita a dir poco difficile: Trani è la squadra vincitrice della coppa Puglia, in corsa per i play-off e la promozione in B, ed ha atlete fortissime con individualità di rilievo.

Le nostre ragazze stanno dando fondo a tutte le energie per onorare una stagione lunga, estremamente complicata e competitiva, e non posso fare altro che apprezzare profondamente il sacrificio di ognuna, dalla più piccola alla più grande”.

Tanti sforzi e sacrifici, però, che non sempre vengono riconosciuti da tutto l’ambiente locale:

“Chiudo sottolineando quanto sia significativa la partita contro Trani – conclude coach Orlando – oltre ad indossare la maglia societaria rappresenteremo la Città di Potenza e la Regione Basilicata contro la regione Puglia, in una sfida dal sapore interregionale, per l’accesso alla Supercoppa del Sud”.

Soddisfazione anche per il settore giovanile guidato da coach Elena Ligrani che ha ottenuto le vittorie regionali in Prima Divisione e Under 18 e che nel fine settimana prossimo si giocherà anche il titolo Under 16.