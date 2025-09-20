Poste italiane assume: ecco come inviare la candidatura

Poste Italiane, leader nazionale nei servizi postali, logistici e finanziari, ha avviato una nuova campagna di reclutamento per potenziare la propria funzione logistica.

L’obiettivo fa sapere quifinanza è costruire una squadra di professionisti specializzati nella gestione della supply chain, puntando su innovazione, efficienza e sostenibilità.

Con oltre 120.000 dipendenti e 45 milioni di clienti, il gruppo rappresenta un pilastro dell’economia italiana.

La logistica è uno dei settori strategici su cui Poste sta investendo maggiormente, grazie anche a soluzioni avanzate basate su automazione e tecnologie digitali.

La selezione è rivolta principalmente a laureati in economia o ingegneria, in particolare gestionale, ma anche in altre discipline STEM.

Le figure che verranno inserite copriranno ruoli chiave nei processi di ottimizzazione della logistica e del corriere espresso.

I principali ruoli previsti includono:

gestore commessa;

gestione operativa;

ingegnere di processo;

logistic engineer;

specialista trasporti.

Queste posizioni hanno un impatto diretto sull’organizzazione dei flussi logistici e sulla qualità dei servizi, settori cruciali per garantire efficienza e competitività.

Per partecipare alla selezione è necessario possedere una laurea in economia o in materie STEM, una conoscenza approfondita di Microsoft Excel e una certa flessibilità operativa, inclusa la disponibilità a turni di lavoro, quando richiesti.

Sono considerate un vantaggio aggiuntivo:

un master specialistico in logistica o supply chain management;

la conoscenza di software dedicati, come i sistemi di gestione del magazzino (WMS);

esperienze pregresse nell’applicazione di metodologie Lean Manufacturing;

almeno due anni di esperienza in aziende del settore logistico o dei trasporti.

I candidati selezionati saranno inseriti nella sede di Vidigulfo, in provincia di Pavia.

È previsto un contratto a tempo indeterminato, a conferma della volontà di Poste Italiane di investire su risorse qualificate con prospettive di lungo periodo.

Oltre all’assunzione stabile, l’azienda garantisce percorsi strutturati di onboarding e programmi di formazione continua, con l’obiettivo di accompagnare ogni professionista lungo un percorso di crescita professionale.

L’ambiente di lavoro è descritto come dinamico e collaborativo, con attenzione alla valorizzazione del merito, alla diversità e all’innovazione.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 15:50 del 31 ottobre 2025.

Gli interessati potranno candidarsi attraverso i canali ufficiali di Poste Italiane, seguendo le procedure indicate sul sito aziendale.

Con 12.800 uffici postali, circa 589 miliardi di euro di attività finanziarie gestite e una presenza diffusa su tutto il territorio, Poste Italiane non vuole fermarsi e ha inaugurato così un nuovo piano di assunzioni nella logistica per puntare ad un futuro sostenibile e digitalizzato in grado di supportare cittadini, imprese e istituzioni con servizi moderni ed efficienti.