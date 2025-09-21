Potenza, si collega alla linea elettrica della vicina: in provincia ecco l’arresto dei Carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza proseguono incessantemente, con il consueto diuturno impegno, la lotta a qualsiasi forma di attività illecita.

Azione questa che mira, soprattutto a tutelare la salute pubblica e salvaguardare le fasce più vulnerabili della popolazione, come i giovanissimi e gli anziani.

A Marsico Nuovo i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti presso un immobile oggetto di segnalazione da parte di una compagnia elettrica per la rilevazione di anomali consumi di corrente.

Le attività di controllo hanno permesso di appurare che presso l’abitazione di un cittadino di origini rumene vi fosse corrente elettrica nonostante il suo contratto fosse cessato da tempo.

Ulteriori attività di verifica hanno permesso di appurare che l’uomo avesse realizzato un by-pass e si fosse collegato alla linea elettrica della vicina, di fatto arrecando a quest’ultima un danno economico.

Per lui sono immediatamente scattate le manette e dopo le formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, è stato rimesso in libertà.

L’operato dei Carabinieri testimonia la costante e capillare presenza sul territorio, finalizzata a reprimere qualsiasi tipo di fenomeno criminale, a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.