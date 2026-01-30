Potenza: 101 anni per nonna Antonietta originaria della provincia. Auguri!

Apprendiamo la lieta notizia dall’Amministrazione di Tramutola che:

“la nostra concittadina Antonietta ARLOTTA nei giorni scorsi ha festeggiato i suoi 101 anni.

Ad Antonetta ed ai suoi cari giungano in quel di Bologna, dove ormai risiedono da anni, le felicitazioni del Sindaco e per il suo tramite dell’intera Amministrazione comunale e Comunità tramutolese che con grande orgoglio salutano questo importante e lusinghiero traguardo della nostra concittadina.

Ci auguriamo di partecipare sempre più a momenti come questi per festeggiare concittadini centenari che rappresentano la memoria storica della nostra Tramutola anche quando essi sono lontani e continuano a tessere il filo che li lega al proprio paese”.

Facciamole tantissi auguri!