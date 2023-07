Potenza: 16 milioni di euro per dare il via ai lavori su questa strada della provincia molto trafficata! Ecco i dettagli

Ammontano a 16 milioni di euro gli interventi previsti sulla Galdo-Pollino che la Provincia procederà a far partire nei prossimi giorni.

La risultanza del poderoso intervento finalizzato a risolvere un’annosa questione posta alla base delle richieste degli amministratori locali è il frutto di un dialogo costante tra Provincia e Sindaci come accaduto nei giorni scorsi con un accurato sopralluogo sull’arteria che sarà interessata dai lavori e per la quale, è stato convenuto, bisogna prendere in esame la tempistica e la regolamentazione del traffico vista la mole di camion che attraversando la strada di collegamento della Salerno-Reggio Calabria con gli stabilimenti della San Benedetto Acque Minerali e della Centrale del Mercure (all’incirca 100 automezzi pesanti ed articolati in transito giornaliero) andranno garantiti al pari dei lavori imponenti da effettuare.

I lavori, come è emerso nell’incontro voluto dal Presidente Christian Giordano e dal Consigliere provinciale, Sindaco di Viggianello, Antonio Rizzo ed a cui hanno partecipato i Sindaci di Lauria, Gianni Pittella, di Castellucccio Superiore, Giovanni Ruggiero, del Commissario governativo di Castelluccio Inferiore, Antonio Incollingo, del Sindaco di San Paolo Albanese, Mosè Antonio Troiano e dei tecnici dell’Ente Provincia, avranno inizio entro l’estate come detto nei 5 lotti previsti dall’intervento.a

