Potenza accoglierà la Peregrinatio della Madonna del Carmine di Avigliano. Il programma completo

Dal 27 settembre al 5 ottobre 2025 la Cattedrale di San Gerardo a Potenza ospiterà la Peregrinatio della Madonna del Carmine di Avigliano.

L’arrivo dell’effigie è previsto per sabato 27 settembre: alle ore 15.30 partirà il trasferimento da Avigliano e alle 16.30 l’immagine sacra giungerà nei pressi della stazione FAL di Piazza Crispi, dove sarà accolta dall’Arcivescovo Metropolita, Mons. Davide Carbonaro.

Dopo la processione verso la Cattedrale sarà celebrata la Santa Messa, seguita in serata dal primo momento comunitario con la “Buonanotte a Maria”.

Il giorno successivo, domenica 28 settembre, le celebrazioni culmineranno nella Messa delle 18.30 presieduta dall’Arcivescovo in occasione del Giubileo dei Cantori e dei Ministri straordinari della Comunione.

Martedì 30 settembre sarà dedicato alle famiglie e vedrà le coppie di sposi rinnovare le promesse matrimoniali durante la celebrazione serale, mentre mercoledì 1° ottobre la comunità sarà invitata a vivere la Messa con particolare attenzione ai devoti della Madonna che portano lo scapolare.

Al termine sarà proiettato un video storico dedicato alla devozione al Carmine.

Giovedì 2 ottobre la celebrazione sarà seguita dall’Adorazione eucaristica vocazionale, venerdì 3 ottobre la preghiera sarà rivolta in modo speciale agli ammalati e sabato 4 ottobre la Messa conclusiva della giornata si arricchirà con le “Allegrezze” in onore della Vergine del Carmelo.

La peregrinatio si concluderà domenica 5 ottobre: al mattino l’Arcivescovo presiederà la Messa delle 9, seguita alle 11.30 dalla celebrazione con la Supplica alla Madonna di Pompei, mentre alle ore 16 si vivrà un intenso momento di preghiera che accompagnerà il saluto della comunità potentina e il trasferimento dell’effigie mariana verso Avigliano.

Durante tutta la settimana, da lunedì a sabato, i fedeli potranno partecipare a un ricco programma quotidiano che prevede le Lodi mattutine alle 8.30, le Messe delle 9 e delle 10.30, la recita dell’Angelus e l’Atto di affidamento alla Madonna a mezzogiorno, il Rosario alle 17.45, la celebrazione eucaristica alle 18.30 e la “Buonanotte a Maria” alle 21.

Particolare attenzione sarà riservata anche alle scuole: gli studenti che lo desiderano, infatti, potranno far visita all’effigie della Madonna concordando l’orario con la segreteria della Cattedrale.

Di seguito la locandina con i dettagli.