Una storia di coraggio e integrazione: a Potenza la presentazione di “Chi può impedirmi di volare?”

Si terrà Lunedì 8 Giugno, alle ore 10.00, nella Sala Basento della Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, la presentazione del libro “Chi può impedirmi di volare?”, pubblicato da Villani Editore e compartecipato dal Consiglio regionale della Basilicata.

L’iniziativa, con la partecipazione del Comune di Bella, rappresenta un momento di riflessione e confronto sui temi dell’inclusione, dell’integrazione, della crescita personale e del valore dell’istruzione come strumento di emancipazione.

Durante la presentazione interverranno:

Marcello Pittella, presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Leonardo Sabato, sindaco del Comune di Bella, Lorenzo Rispoli, dirigente dell’Istituto comprensivo “M. Carlucci” Baragiano-Bella, Mario Priore, docente della scuola secondaria di primo grado di Bella, Rosanna Leone, vicepresidente dell’Associazione “Io Isabella” di Bella, e Angela Carlucci, assessore alla Cultura del Comune di Bella.

A moderare l’incontro sarà Mario Coviello, già dirigente dell’Istituto comprensivo di Bella.

Sarà inoltre presente Dounia Chefaoui, protagonista del racconto, insieme all’editore Franco Villani.

Nel corso della manifestazione sono previste letture di alcuni brani del volume a cura degli alunni della classe III A della scuola secondaria di primo grado di Bella.

L’evento intende offrire un’occasione di approfondimento e condivisione attorno a una storia di coraggio, determinazione e speranza, capace di parlare soprattutto alle giovani generazioni e di promuovere i valori dell’accoglienza, della partecipazione e del dialogo interculturale anche nel ricordo della professoressa Maria Teresa Cianciotta.

Ecco il programma.