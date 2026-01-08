Potenza: alla vista dei Carabinieri tenta la fuga! L’intervento in provincia

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza prosegue il suo incisivo e continuo impegno nella prevenzione e nel contrasto alla circolazione illecita di sostanze stupefacenti sul territorio.

Questa azione operativa rappresenta una priorità strategica volta a tutelare la salute pubblica e a salvaguardare, in particolare, la sicurezza stradale e l’incolumità dei cittadini, spesso messe a repentaglio da condotte irresponsabili legate all’abuso di droghe.

Nella serata del 3 gennaio, nell’ambito di un mirato servizio di controllo della circolazione stradale lungo le principali arterie di collegamento, i Carabinieri della Compagnia di Senise hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di un 35enne residente in provincia.

L’attenzione dei militari dell’Arma, impegnati in un posto di controllo sulla Strada Provinciale n. 4 del Pollino, è stata destata da un’autovettura il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha intrapreso una breve e pericolosa fuga nel tentativo di sottrarsi al fermo.

La prontezza degli uomini della Benemerita ha permesso di bloccare il veicolo dopo un concitato inseguimento, evitando che la manovra elusiva potesse causare incidenti agli altri utenti della strada.

Il forte stato di alterazione psico-fisica dell’uomo e il suo atteggiamento sospetto hanno spinto i militari a procedere ad un’accurata perquisizione personale, veicolare e domiciliare.

L’attività di ricerca ha consentito di rinvenire 10 grammi di eroina e 2 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, oltre a materiale idoneo al confezionamento della sostanza.

Il soggetto, inoltre, ha opposto rifiuto a sottoporsi agli accertamenti specifici previsti dall’art. 187 del Codice della Strada.

Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati immediatamente sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Lagonegro.

L’indagato, dopo le formalità di rito presso i locali uffici dell’Arma, è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lagonegro ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri, disponendo nei confronti dell’indagato, per il quale si ribadisce la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.

I vertici del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza ribadiscono che la vigilanza sulle strade e il contrasto alla diffusione degli stupefacenti costituiscono pilastri fondamentali dell’attività istituzionale.

L’operato odierno testimonia la costante e capillare presenza sul territorio, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e a reprimere fenomeni criminali che minacciano la stabilità della comunità.

Un’attività che proseguirà con determinazione, sottolineando l’importanza per i cittadini di segnalare tempestivamente al NUE 112 ogni situazione di pericolo, poiché la rapidità dell’intervento costituisce un requisito essenziale per l’efficacia dell’azione di tutela dell’Arma.