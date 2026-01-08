Avigliano, furti e rapine: scende in campo il Comune. Serve il vostro aiuto

Ad Avigliano doppio incontro sul “controllo di vicinato”.
Tra gli obbiettivi la prevenzione del territorio contro reati, in particolare furti e rapine.
Questi i dettagli forniti dall’Amministrazione:
Giovedì 8 gennaio 2026:
- ore 17:00 presso il Social Space di Possidente;
- ore 18:30 Sala Pasolini Castel Lagopesole.
Durante l’incontro si parlerà di:
- avvio e funzionamento del controllo di vicinato;
- altri strumenti di sicurezza e prevenzione.
Un incontro aperto a tutti i cittadini, con la partecipazione di:
- Sindaco Giuseppe Mecca;
- Stazione Carabinieri di Lagopesole;
- Comando Polizia Locale Avigliano.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare!“.
Di seguito l’avviso del Comune.