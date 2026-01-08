ULTIME NEWS

Avigliano, furti e rapine: scende in campo il Comune. Serve il vostro aiuto

8 Gennaio 2026

Ad Avigliano doppio incontro sul “controllo di vicinato”.

Tra gli obbiettivi la prevenzione del territorio contro reati, in particolare furti e rapine.

Questi i dettagli forniti dall’Amministrazione:

Giovedì 8 gennaio 2026:

  • ore 17:00 presso il Social Space di Possidente;
  • ore 18:30 Sala Pasolini Castel Lagopesole.

Durante l’incontro si parlerà di:

  • avvio e funzionamento del controllo di vicinato;
  • altri strumenti di sicurezza e prevenzione.

Un incontro aperto a tutti i cittadini, con la partecipazione di:

  • Sindaco Giuseppe Mecca;
  • Stazione Carabinieri di Lagopesole;
  • Comando Polizia Locale Avigliano.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare!“.

Di seguito l’avviso del Comune.

 