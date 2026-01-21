Potenza, ancora chiuso questo ponte: “La viabilità è un rebus”. La denuncia

“Lo scorso 9 gennaio è stato chiuso al transito veicolare e pedonale il ponte di via Grippo, a Potenza, per motivi di sicurezza legati al rischio di caduta dei conci in pietra della chiave di volta della struttura che sovrasta la ferrovia.

Un provvedimento inevitabile, ma che mette in luce la totale assenza di programmazione e le responsabilità da parte dell’Amministrazione comunale”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale di FdI e coordinatore cittadino del partito nella città capoluogo, Alessandro Galella, che aggiunge:

“Il ponte di via Grippo è un’opera sottoposta a vincolo dei Beni Culturali, un pezzo di storia ferroviaria dei primi del ’900, eppure non è stata predisposta alcuna misura preventiva né un piano concreto per la mobilità dei cittadini.

Da giorni i residenti, i pendolari e gli operatori economici vivono disagi quotidiani, con percorsi alternativi improvvisati, traffico congestionato e forti rischi per l’ordinaria vita urbana. La domanda è semplice: che si fa?

La viabilità è ormai un rebus.

È necessario intervenire subito, con soluzioni strutturali per quanto concerne il ponte e temporanee per quanto concerne la viabilità, provando a mitigare i disagi denunciati a gran voce.

Ogni giorno di ritardo è un giorno di disservizio, un ostacolo alla mobilità e un danno all’economia locale.

Il sindaco Telesca e l’assessore Giuzio hanno il dovere di fornire risposte immediate e non limitarsi a comunicati generici.

I cittadini di Potenza meritano sicurezza, programmazione e rispetto, non l’immobilismo di chi governa senza visione”.