Il calcio potentino piange Nando Scarpa: l’acrobata del gol resterà per sempre nella memoria

Fernando “Nando” Scarpa si è spento oggi all’età di 79 anni.

Storico attaccante del Potenza Calcio, resterà per sempre nel cuore dei tifosi rossoblù con il soprannome di “l’acrobata del gol”, grazie alle sue spettacolari giocate e alla sua straordinaria capacità di segnare reti difficili da immaginare.

Nato a Lecce nel 1947, Scarpa ha scritto pagine importanti della storia del Potenza in diversi momenti della sua carriera.

Era un centravanti di grande talento, dotato di istinto, forza e abilità nei colpi acrobatici: rovesciate, colpi di testa in tuffo e gol spettacolari che hanno fatto sognare intere generazioni di tifosi allo stadio “Alfredo Viviani”.

Nel corso della sua lunga carriera ha vestito anche le maglie di diverse squadre italiane, tra cui Galatina, Sambenedettese, Casertana, Sorrento, Catania, Ternana e Benevento.

Ha chiuso la sua esperienza da calciatore nel 1985, dopo aver giocato nei campionati regionali lucani con Moliterno e Satriano.

Con la sua scomparsa il calcio perde un protagonista di un’epoca fatta di passione, appartenenza e legami profondi tra calciatori e comunità.

Fernando Scarpa rimarrà una leggenda per il popolo rossoblù.