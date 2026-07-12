Maratea, concluso il Campo Scuola della Protezione Civile: oltre 30 giovani protagonisti di un’esperienza tra formazione e prevenzione. I dettagli

Si è conclusa a Maratea la quarta edizione del Campo Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, iniziativa nazionale promossa dal Dipartimento della Protezione Civile per diffondere tra le nuove generazioni la cultura della prevenzione e della cittadinanza attiva.

L’edizione di Maratea è stata organizzata dalla Protezione Civile Gruppo Lucano – Federata di Maratea, nell’ambito del coordinamento nazionale dei Campi Scuola curato dalla Protezione Civile Gruppo Lucano, attraverso il Modulo Formazione.

Il Campo è stato diretto dal Capo Campo Manuela Scaccia, Vice Presidente della Federata di Maratea, affiancata dal Vice Capo Campo Lara Biagina Colavolpe, Presidente della Federata.

L’intero progetto è stato coordinato, per conto della Protezione Civile Gruppo Lucano, dai referenti nazionali Giuseppe Muscatello, referente dell’Associazione presso il Dipartimento della Protezione Civile per il progetto “Anch’io sono la Protezione Civile”, e Michele Ruggiero.

Nei mesi precedenti l’avvio dei Campi Scuola ha coordinato l’intera fase di programmazione organizzando numerosi incontri in presenza e videoconferenze con i Capi Campo e i Vice Capi Campo delle diverse sedi, assicurando il costante raccordo tra il Dipartimento della Protezione Civile e la struttura organizzativa del Gruppo Lucano. Attraverso un’attenta attività di pianificazione, confronto e supporto operativo hanno seguito l’applicazione delle direttive del Dipartimento della Protezione Civile, curando ogni aspetto organizzativo, logistico e formativo necessario alla realizzazione delle diverse edizioni del progetto.

Un particolare riconoscimento va inoltre a Vito Bruno, Responsabile Nazionale della Colonna Mobile della Protezione Civile Gruppo Lucano, per il costante impegno nella pianificazione, nella gestione e nel coordinamento delle risorse operative impiegate durante i Campi Scuola, e a Michele Votta, Responsabile Nazionale della Logistica, che ha seguito con professionalità l’organizzazione logistica, il trasporto dei materiali, l’allestimento delle strutture campali e il supporto operativo alle sedi, contribuendo in maniera determinante alla perfetta riuscita dell’intero progetto nazionale.

Per sette giorni oltre trenta ragazze e ragazzi dai 10 ai 16 anni hanno vissuto un’esperienza immersiva, pernottando nelle tende allestite all’interno del Campo Scuola e condividendo la quotidianità di un vero campo di Protezione Civile.

Lezioni, esercitazioni, simulazioni operative, laboratori, incontri istituzionali e momenti di vita comunitaria hanno consentito ai partecipanti di avvicinarsi concretamente al Sistema Nazionale di Protezione Civile, sviluppando senso di responsabilità, autonomia e spirito di squadra.

Durante la settimana i ragazzi hanno partecipato a numerose attività dedicate alla conoscenza dei rischi del territorio, all’orientamento, alla logistica di emergenza, alla Colonna Mobile, alle telecomunicazioni e ai corretti comportamenti da adottare nelle situazioni di emergenza.

Tra le attività più apprezzate figurano il Piccolo Cammino di Santiago, i laboratori artigianali, le esercitazioni di orientamento, l’uscita in mare dedicata alla scoperta delle tradizioni della pesca locale e il percorso di educazione stradale realizzato dalla Polizia Locale di Maratea, con un circuito pratico in bicicletta e la consegna del vademecum “Strada Sicura!”.

I partecipanti hanno inoltre incontrato le principali componenti operative del Sistema Nazionale di Protezione Civile, tra cui Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Servizio 118, approfondendo il ruolo di ciascuna struttura e sperimentando attività pratiche dedicate alla sicurezza, alla prevenzione e alla tutela del territorio.

Durante il Campo Scuola i ragazzi hanno inoltre conosciuto il Modulo Cinofilia e Ricerca della Protezione Civile Gruppo Lucano, guidato dal Responsabile Nazionale Giuseppe Bray, assistendo alle dimostrazioni operative delle unità cinofile e comprendendo l’importanza del loro impiego nelle attività di ricerca di persone disperse e nelle operazioni di soccorso.

Uno dei momenti più significativi dell’intera settimana è stato l’Open Forum “I Giovani e le Istituzioni”, un vero spazio di dialogo e confronto durante il quale i ragazzi hanno avuto l’opportunità di rivolgere direttamente le proprie domande ai rappresentanti delle istituzioni e delle componenti operative del Sistema Nazionale di Protezione Civile.

L’incontro è stato presentato e moderato dai partecipanti del Campo Scuola Simon Martino e Giorgia Fusco, che hanno accompagnato con competenza e spontaneità lo svolgimento dell’Open Forum, dando voce alle domande preparate dai ragazzi nel corso della settimana.

Le domande, elaborate durante il Campo Scuola, hanno affrontato temi di grande attualità: il futuro del progetto “Anch’io sono la Protezione Civile”, il ruolo dei giovani all’interno del Sistema Nazionale di Protezione Civile, il valore del volontariato, la sicurezza, la tutela del territorio, la collaborazione tra le diverse istituzioni e l’importanza della cultura della prevenzione.

All’incontro hanno preso parte il dott. Giampaolo Sorrentino, funzionario del Dipartimento della Protezione Civile – Servizio Volontariato, Sabino Di Nunno, rappresentante del Tavolo Giovani Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, il rappresentante della Regione Basilicata, il Sindaco del Comune di Maratea, il Presidente Nazionale della Protezione Civile Gruppo Lucano, Avv. Pietro Luigi Martoccia, il Comandante della Stazione Carabinieri di Maratea, il Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Maratea, il Comandante della Polizia Locale di Maratea e il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Maratea, offrendo ai partecipanti un’importante occasione di confronto diretto con le istituzioni e con chi opera quotidianamente al servizio della collettività.

L’Open Forum si è distinto per la modalità innovativa con cui è stato condotto.

Al termine di ogni risposta, infatti, i ragazzi non si sono limitati ad ascoltare, ma sono stati chiamati a esprimere una valutazione, indicando se la risposta ricevuta fosse stata chiara, completa ed esaustiva oppure se ritenessero necessario un ulteriore approfondimento.

In diverse occasioni hanno chiesto ulteriori chiarimenti, formulando nuove domande e alimentando un confronto autentico, dinamico e partecipato.

Questo metodo ha trasformato l’incontro in un vero dialogo tra giovani e istituzioni, valorizzando il pensiero critico, la curiosità e la partecipazione attiva dei ragazzi. Particolarmente apprezzato è stato inoltre l’intervento di Sabino Di Nunno, che ha illustrato ai partecipanti il ruolo del Tavolo Giovani Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, spiegando come i giovani possano continuare il proprio percorso di crescita e partecipazione anche dopo il Campo Scuola, contribuendo concretamente alla diffusione della cultura della prevenzione e della cittadinanza attiva all’interno del Sistema Nazionale di Protezione Civile.

L’interesse dimostrato dai ragazzi, testimoniato dalle numerose domande rivolte anche al rappresentante del Tavolo Giovani, ha confermato il valore di un confronto diretto tra giovani impegnati nella costruzione del futuro della Protezione Civile.

La settimana si è conclusa con la proiezione del cortometraggio “Emergenza in Scena”, ideato e interpretato dagli stessi ragazzi, che hanno raccontato attraverso una simulazione di ricerca di una persona dispersa il valore della preparazione, del lavoro di squadra e della Protezione Civile.

La regia del cortometraggio è stata curata dalla volontaria Giulia Lomonaco, che insieme ad Alessia Cagliari, sempre volontaria del Gruppo Lucano, ha presentato la serata conclusiva, accompagnando il pubblico nella proiezione del cortometraggio e delle testimonianze dei partecipanti.

L’evento ha registrato una straordinaria partecipazione di famiglie, cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

Determinante è stato il lavoro della Protezione Civile Gruppo Lucano – Federata di Maratea, guidata dal Capo Campo Manuela Scaccia e dal Vice Capo Campo Lara Biagina Colavolpe, insieme a tutti i volontari della Federata che, con professionalità, disponibilità e spirito di servizio, hanno garantito l’organizzazione e il corretto svolgimento delle attività, contribuendo in maniera decisiva al successo dell’iniziativa.

Un sentito ringraziamento va inoltre alle Federate della Protezione Civile Gruppo Lucano di Tramutola, Lauria, Senise e Sarconi, che, attraverso l’impegno dei rispettivi Presidenti e dei volontari, hanno offerto un prezioso supporto alla realizzazione del Campo Scuola di Maratea, confermando ancora una volta il valore della collaborazione, della condivisione delle risorse e dello spirito di squadra che contraddistingue la nostra Associazione.

Il successo del Campo Scuola è stato possibile anche grazie alla collaborazione delle istituzioni, delle componenti operative del Sistema Nazionale di Protezione Civile, degli sponsor, delle associazioni e di tutti coloro che hanno sostenuto il progetto, confermando ancora una volta il valore della collaborazione tra volontariato, enti pubblici e territorio.

Con la conclusione del Campo Scuola di Maratea, il progetto “Anch’io sono la Protezione Civile” proseguirà nelle prossime sedi organizzate dalla Protezione Civile Gruppo Lucano:

Brienza (PZ) – 27/31 luglio 2026

Rocca Imperiale (CS) – 24/30 agosto 2026

Tramutola (PZ) – 5/12 settembre 2026

Anche nelle prossime settimane decine di giovani continueranno a vivere un’esperienza di formazione, prevenzione e cittadinanza attiva, contribuendo a costruire una nuova generazione di cittadini consapevoli e vicini ai valori della Protezione Civile.