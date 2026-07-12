Potenza e provincia: in arrivo 15 nuovi poliziotti a sostegno della sicurezza! I dettagli

Crescono gli organici di questure e commissariati di polizia in tutta Italia grazie alle oltre 3.000 assunzioni di agenti che entreranno in servizio ad agosto, secondo quanto previsto dal piano nazionale di rafforzamento promosso dal Viminale e dal Governo.

Un intervento significativo che interesserà da vicino anche la Basilicata, dove arriveranno complessivamente 31 nuovi poliziotti a sostegno della sicurezza e della presenza dello Stato sul territorio.

Ad esprimere soddisfazione è il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe, che commenta:

«In Basilicata è previsto l’arrivo di nuovo personale per rafforzare in modo significativo l’attività delle forze dell’ordine.

Nello specifico, per la provincia di Potenza sono previste 15 assegnazioni: 8 alla Questura, 3 all’ufficio immigrazione e 4 ai commissariati distaccati.

Per la provincia di Matera arriveranno invece 16 nuovi agenti, così distribuiti: 10 alla Questura, 2 all’ufficio immigrazione e 4 ai commissariati distaccati.

Questa ripartizione ci permette di guardare al futuro con maggiore serenità, sapendo che le nostre strutture operative potranno contare su personale stabile e qualificato».

I numeri complessivi dell’azione del Governo confermano un deciso cambio di passo: sono infatti oltre 45 mila le assunzioni nelle forze di polizia effettuate dall’Esecutivo in questi anni, mentre altre 27 mila sono previste nel prossimo biennio, con un saldo positivo di oltre 6 mila unità rispetto al turn over.

Un risultato reso possibile grazie a oltre un miliardo di euro stanziato con la prima legge di bilancio per sostenere nuove assunzioni, il rafforzamento degli organici e le esigenze operative straordinarie.

Conclude Pepe:

«La tutela della legalità nelle nostre comunità passa inevitabilmente dal sostegno concreto a chi ogni giorno indossa una divisa.

Questo rafforzamento degli organici consentirà di intensificare l’attività di prevenzione e controllo, velocizzare le procedure amministrative e investigative e assicurare una presenza ancora più capillare e rassicurante dello Stato nelle nostre città.

La Lega continua a lavorare per garantire ai cittadini lucani risposte concrete in termini di sicurezza e qualità della vita».