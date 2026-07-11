Meteo: su Potenza temperature in aumento. Le previsioni

Da lunedì l’anticiclone africano prenderà il pieno controllo del Sud, dando il via a un’ondata di caldo eccezionale. Se l’inizio della settimana vedrà cieli sereni e un aumento termico costante, da mercoledì si toccherà il picco.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 12 Luglio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 30°C, la minima di 20°C.
Lunedi 13 Luglio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 29°C, la minima di 17°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.