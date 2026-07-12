Bardi: “esprimo solidarietà, a nome mio e dell’intera comunità lucana, a Giorgia Meloni”. Ecco cosa è successo

“Esprimo solidarietà, a nome mio e dell’intera comunità lucana, alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, bersaglio di gravissime e inaccettabili minacce da parte di organi di stampa vicini al regime iraniano”.

È quanto sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi.

“L’inserimento della nostra premier in una presunta ‘lista nera’, con immagini offensive e messaggi di esplicita violenza, rappresenta un attacco diretto non solo alla sua persona, ma all’Italia, alle sue istituzioni e ai valori democratici che il nostro Paese difende con orgoglio e fermezza nello scacchiere internazionale.

Di fronte a queste vili provocazioni e ai tentativi di intimidazione la risposta delle istituzioni a ogni livello deve essere unanime e senza tentennamenti.

Siamo certi che la presidente Meloni non si lascerà scalfire da queste minacce e continuerà a svolgere il suo lavoro con la determinazione e il coraggio di sempre.

A lei va la nostra più convinta vicinanza”.