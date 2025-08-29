Potenza Calcio, è ufficiale: ceduto l’attaccante Caturano. I dettagli

La società Potenza Calcio rende noto di aver perfezionato il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Salvatore Caturano alla società Catania FC.

Nei giorni precedenti il club etneo ha manifestato interesse per il calciatore.

Tale interessamento si è concretizzato in una proposta formale per l’acquisizione delle prestazioni sportive dello stesso.

Determinante, ai fini della scelta, è stata la volontà del giocatore che ha espresso il desiderio di intraprendere questa nuova avventura professionale.

Pertanto, preso atto della scelta del calciatore, il club ha acconsentito al suo trasferimento.

La società Potenza Calcio ringrazia Salvatore Caturano per la professionalità, l’impegno e la costanza dimostrati in maglia rossoblù, doti che gli hanno permesso di collezionare 49 gol in 112 presenze ufficiali, e formula al calciatore i migliori auguri per il prosieguo della carriera.