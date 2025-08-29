Baragiano: conto alla rovescia in vista della tradizionale Medaglia d’Oro Santissima Annunziata. Il programma

Conto alla rovescia scattato a Baragiano per domenica 31 agosto in vista della tradizionale Medaglia d’Oro Santissima Annunziata.

La manifestazione, oltre a ospitare in maniera del tutto inedita la gara degli esordienti, prevede anche il recupero di quella allievi non disputata a Pasquetta a causa del lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco.

Lo staff dell’Asd Baragiano Pedala è già al lavoro da alcune settimane, dopo aver archiviato il Trofeo del Basileus di mountain bike che ha avuto luogo il 28 luglio scorso.

Particolare attenzione è stata riservata a questa 63°edizione che celebra il ricordo di Nicodemo Macrifugi, Donato Russillo e Giuseppe Mitro.

Per valorizzare ulteriormente la manifestazione, è stata data la possibilità agli esordienti e agli allievi di correre in abbinamento alla Giornata Azzurra, al Gran Premio Ciclismo Oggi e Domani (challenge giovanile promosso dal Corriere dello Sport) e al Campionato Regionale FCI Basilicata, coinvolgendo entrambe le categorie.

Il percorso prevede una partenza simbolica dal centro storico di Baragiano, con discesa verso Baragiano Scalo fino al chilometro zero.

Da qui si svilupperà un circuito di 8 chilometri che gli esordienti (partenza alle 14:30) affronteranno quattro volte prima della conclusione in salita di 3 chilometri fino al traguardo posto alle porte del paese.

Con start fissato alle 16:30, sempre dal centro cittadino, gli allievi completeranno sei giri dello stesso circuito, arricchito da un segmento aggiuntivo che li porterà al santuario di San Gerardo Maiella, dove sarà posizionato il Gran Premio della Montagna.

Al termine di questo tratto, i corridori rientreranno sull’anello di Baragiano Scalo per un ulteriore giro, prima di risalire verso Baragiano paese per l’arrivo in salita.

Gli organizzatori si attendono un buon numero di iscritti (al momento già 76 tra gli allievi e 70 tra gli esordienti), provenienti dal Centro-Sud Italia, con l’obiettivo di realizzare un evento all’altezza delle aspettative.

La Medaglia d’Oro Santissima Annunziata si svolgerà in un’eccezionale collocazione estiva, rispetto alla tradizionale data di Pasquetta a cui l’appuntamento è storicamente legato.

Va però ricordato che nel 2022 la Medaglia d’Oro Santissima Annunziata si disputò ad agosto a causa della pandemia, inserendosi in una due giorni ciclistica per juniores con il Trofeo Aglianico del Vulture a Maschito corsosi il giorno prima: un format che valorizzò il territorio e il movimento giovanile regionale.

Di seguito la locandina con i dettagli.