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Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con il Catania

19 Aprile 2026

Nella 37ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, il Potenza pareggia 1-1 contro il Catania.

Forza leoni, non mollate!

Ecco il riepilogo della partita e la classifica provvisoria.