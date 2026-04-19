Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con il Catania

Nella 37ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, il Potenza pareggia 1-1 contro il Catania.
Forza leoni, non mollate!
Ecco il riepilogo della partita e la classifica provvisoria.
Nella 37ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, il Potenza pareggia 1-1 contro il Catania.
Forza leoni, non mollate!
Ecco il riepilogo della partita e la classifica provvisoria.
Nella 37ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, il Potenza pareggia 1-1 contro il Catania. Forza leoni, non mollate! Ecco il riepilogo della…
Quaranta anni di sacerdozio per don Mimmo Florio celebrati in Cattedrale. Durante l’omelia l’Arcivescovo, che ha celebrato l’Eucarestia, ha ricordato ai fedeli che: “I Vangeli…
Questa mattina l’arrivo a Muro Lucano delle reliquie di San Gerardo Maiella accolte dal parroco don Thomas e poi portate in processione nella Chiesa di…
Dopo la gara di apertura in Puglia, sul circuito cittadino di Bari il mese scorso, e la sfida in Campania sul miniautodromo di Sarno, il…
La Polizia di Stato di Potenza nel pomeriggio del 17 Aprile 2026, ha tratto in arresto nel capoluogo di regione un soggetto straniero, privo di…
Un intero quartiere della frazione Barricelle di Marsicovetere si è attivato spontaneamente per la pulizia dei margini stradali. Nei giorni scorsi avevano comunicato al Comune…
Una serata intensa e profondamente emozionante, con la testimonianza diretta del 72° miracolo riconosciuto a Lourdes quello della nostra Amica Antonietta Raco! Un incontro suggestivo,…
Oggi è una giornata perfetta, nella sua semplicità. Una di quelle che non hanno bisogno di grandi eventi per restare nel cuore, perché tutto trova…
Esiste, all’interno degli strumenti ad arco, un minuscolo cilindro di legno chiamato anima. È invisibile dall’esterno, eppure è il cuore pulsante dello strumento: senza di…
“Tracce di idrocarburi nelle acque di deflusso sono state rilevate a Potenza, tra via Viviani e via Nazario Sauro, a seguito di accertamenti tecnici”. Lo…
Allerta truffa – false email a nome del Ministero della Salute Stanno circolando email fraudolente che invitano a rinnovare la Tessera Sanitaria o aggiornare i…
Sulle regioni del basso versante adriatico le condizioni atmosferiche si manterranno stabili e in prevalenza soleggiate nel weekend, ma anche nei primi giorni della prossima…
La Comunità parrocchiale di Brienza in festa per i venticinque anni di presbiterato del suo Parroco don Shibu Sebastian. L’Arcivescovo durante l’omelia ha ringraziato il…