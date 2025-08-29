Potenza, chiuse queste scale mobili: l’avviso

“A causa di una guasto in cabina elettrica al momento l’impianto di scale mobili Viale Marconi – Piazza XVIII Agosto è chiuso.

Gli ascensori che portano a Via del Popolo restano aperti e funzionanti (oggi fino alle 21.00) e domani fino alle 24.00.

I tecnici sono già al lavoro e proveranno in tutti i modi a riparare il guasto già in nottata, così da riaprire regolarmente alle 7.00 di domani e rispettare l’apertura straordinaria disposta domani”.

È quanto fa sapere il Consigliere Comunale della Città di Potenza, Francesco Giuzio.