Miss Universe Italy 2025: la Basilicata in gara con Silvia Possidente. I dettagli

Miss Universe Italy 2025, contest nazionale di bellezza si avvia verso il grande show finale previsto per domenica 31 agosto 2025, nello spendido scenario naturale ed architettonico di Villa Cafiero a San Ferdinando di Puglia (Bat).

Saranno, come noto, 21 le Miss che si contederanno fascia, corona e diritto a rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss Universe in programma a novembre 2025 in Tailandia.

La serata finale invece si svolgerà domenica 31 agosto a Villa Cafiero, vedrà alla conduzione Samuel Peron, volto noto della televisione italiana, amato dal grande pubblico come ballerino del programma Ballando con le Stelle su Rai 1, artista poliedrico capace di spaziare tra danza, recitazione e conduzione.

Ospiti speciali della serata saranno Silvia Mezzanotte, straordinaria interprete che incanterà il pubblico con la sua voce meravigliosa, e il soprano internazionale Carly Paoli, che ha calcato i palchi più importanti al mondo, duettando con artisti di fama internazionale come Andrea Bocelli, Josè Carreras, Rod Stewart, definita da Papa Francesco “la voce di un angelo”.

Nella commissione giudicatrice saranno presenti le modelle ed influencer Virginia Stablum, già Miss Universe Italy 2022, Alba Vejseli, conosciuta in Italia per essere stata Madre Natura in Ciao Darwin 8, Viviana Vizzini, modella, influencer e showgirl, già Miss Universe Italy 2020, lo stilista ufficiale di Miss Universe Italy Erasmo Fiorentino e Pablo Art director di Gil Cagnè.

I principali appuntamenti saranno quelli dedicati ai tre preliminary events del concorso: “Swimsuit”, una frizzante sfilata in costume da bagno, “Evening Gown”, un elegante défilé in abito da sera e “Interview”, il colloquio delle finaliste con la commissione.

Tra le Top 21 selezionate dalla giuria che domenica si sfideranno in passerella per la conquista del prestigioso titolo nazionale la Basilicata schiererà la trentaduenne Silvia Possidente che sulla sua pagina instagram scrive:

“Sono grata e felice di condividere con voi questo momento nel concorso di Miss Universe Italy.

Sono davvero onorata di essere stata selezionata per rappresentare la mia regione.

Per me questo non è solo un traguardo professionale, ma anche un’esperienza che mi ha permesso di interfacciarmi a persone che mi hanno lasciato tanto, ringrazio tutti coloro che in questo momento mi supportano e credono in me, ringrazio il team, la giuria che mi ha permesso di arrivare fin qui, le ragazze con cui ho vissuto questo percorso tra confidenze e risate.

Decidere di partecipare è stato, per me, una voglia di rimettermi in gioco con leggerezza e tanta voglia di divertirmi, ma adesso sono felice di essere arrivata fin qui. Domenica avrò il piacere di sfilare e condividere questo momento con altre venti belle ragazze in una serata che mi resterà nel cuore per tutta la vita.

Voglio ringraziare il Responsabile per la Regione Basilicata Lino Miraldi, una persona davvero molto competente e professionale e tutto lo staff, per il supporto che mi state dando in questa mia avventura.”