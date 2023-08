Potenza: clima fresco ma fino a quando? Ecco le ultime previsioni

A partire da Sabato 2 Settembre la progressiva rimonta di un campo di alta pressione sul Mediterraneo determinerà un deciso miglioramento del tempo con ampi spazi soleggiati, ma anche un sensibile rialzo termico con massime fino a 36-38°C in pianura alla fine della nuova settimana.

Quindi dopo l’aria fresca di questi giorni che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Venerdì 1° Settembre, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 25°C, la minima di 13°C.

Sabato 2 Settembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 14°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

