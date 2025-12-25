Potenza: come sarà il tempo a Santo Stefano? Queste le previsioni

Una circolazione depressionaria si approfondirà nelle feste natalizie sulla nostra Penisola portando un aumento dell’instabilità anche sulle regioni meridionali.
Come sarà quindi il tempo su Potenza nel giorno di Santo Stefano?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Venerdì 26 Dicembre, avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 4°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.