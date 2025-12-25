Potenza, colpita da un infarto a 104 anni: per lei un delicato intervento salvavita alla Vigilia di Natale. Complimenti all’equipe

Nella serata della Vigilia di Natale, l’équipe di Cardiologia Invasiva (Emodinamica) dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, diretta dal Prof. Eugenio Stabile, ha eseguito con successo un delicato intervento di angioplastica coronarica salvavita su una paziente di 104 anni colpita da infarto miocardico acuto, trasferita dal proprio domicilio a Melfi direttamente in sala di emodinamica dal servizio emergenza urgenza 118.

Ha commentato il dottor Rocco Grippo, cardiologo interventista, subito dopo aver terminato l’intervento:

“Nonostante l’età molto avanzata e l’elevata complessità clinica, abbiamo prontamente proceduto al trattamento interventistico in urgenza, consentendo la rivascolarizzazione della coronaria responsabile dell’evento ischemico, senza complicanze procedurali”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore della Cardiologia dell’Aor San Carlo, Prof. Eugenio Stabile:

“Questo intervento dimostra come l’età anagrafica, da sola, non possa e non debba rappresentare un limite all’accesso alle cure più appropriate.

Grazie a un’organizzazione efficiente, a competenze altamente specialistiche e a un lavoro di squadra consolidato, siamo riusciti a garantire alla paziente la migliore opzione terapeutica possibile anche in una notte festiva”.

“L’Azienda ospedaliera San Carlo si conferma ancora una volta capace di garantire cure di eccellenza e continuità assistenziale anche nei giorni festivi, ponendo sempre al centro la tutela della vita e della persona”, ha dichiarato il direttore generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera.

Ha continuato il Dg Spera:

“In condizioni di età così avanzata non è possibile gestire l’infarto con la sola terapia farmacologica e l’angioplastica di urgenza rappresenta una procedura salvavita.

L’esito positivo della procedura testimonia l’elevato livello di competenza, esperienza e dedizione dell’équipe di cardiologia dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo, nonché l’efficienza dell’organizzazione intraospedaliera, capace di garantire cure di altissima specializzazione anche nei giorni festivi”.

Un plauso è arrivato anche dall’assessore alla Salute, Politiche della persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico che ha sottolineato come “l’intervento effettuato nell’Ospedale San Carlo rappresenti un esempio concreto di sanità pubblica che funziona, capace di rispondere con tempestività ed efficacia anche nelle situazioni più complesse.

Episodi come questo confermano il valore delle professionalità presenti nelle strutture ospedaliere lucane e l’importanza di continuare a investire nella rete dell’emergenza-urgenza e nell’alta specializzazione”.

Fondamentale è stato inoltre il coordinamento con il personale del Servizio di emergenza-urgenza 118, dell’Unità di terapia intensiva cardiologica e con il personale infermieristico e tecnico, che ha assicurato un’assistenza continua e tempestiva.