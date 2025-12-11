Potenza: “Con la chiusura di questo impianto sportivo disagi significativi a studenti, scuole calcio e cittadini”. La richiesta

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Consigliere Comunale di Potenza, Alfonso Nardella (Lega):

“La chiusura dell’impianto sportivo di via Angilla Vecchia sta causando un disagio significativo a studenti, scuole calcio e cittadini che da anni utilizzano la struttura come punto di riferimento per attività sportive e sociali.

Questa situazione ha lasciato il rione Verderuolo e le aree limitrofe privi di uno spazio adeguato, penalizzando in particolare i più giovani che trovavano in quell’impianto un luogo sicuro e ben organizzato.

In una città come Potenza, dove la disponibilità di impianti sportivi comunali è già limitata, la perdita anche temporanea di una struttura così importante rappresenta un problema serio.

Non possiamo permettere che interi quartieri rimangano senza opportunità di aggregazione e senza luoghi idonei per lo sport, che è un elemento fondamentale per la crescita, la salute e la socialità della nostra comunità.

Per queste ragioni ho chiesto all’Amministrazione di chiarire le motivazioni che hanno portato alla chiusura, ma soprattutto di indicare tempi certi e soluzioni rapide per la riapertura dell’impianto o, nell’attesa, alternative valide che possano garantire la continuità del servizio.

I cittadini hanno diritto a strutture funzionanti, sicure e accessibili.

È dovere dell’Amministrazione assicurare trasparenza e tempestività nelle decisioni che riguardano i servizi della città.

Mi auguro che si intervenga al più presto, restituendo al quartiere un punto di riferimento fondamentale per la vita sportiva e sociale”.