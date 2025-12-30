ULTIME NEWS

Potenza: da oggi novità sulla viabilità cittadina. Cosa c’è da sapere

30 Dicembre 2025

Da oggi, con ordinanza n. 627/2025, entrano in vigore importanti cambiamenti per migliorare traffico e vivibilità del centro di Potenza.

Ecco quanto fa sapere il Comune di Potenza:

Senso unico su corso Garibaldi da intersezione con viale Marconi a piazza XVIII Agosto, in direzione piazza XVIII Agosto.

Divieto di transito su viale Dante, in ambo le direzioni, per mezzi pesanti e autobus extraurbani.

I mezzi del trasporto pubblico urbano (BusMiccolis) invece potranno regolarmente transitare su viale Dante, garantendo il servizio ai cittadini.

I primi risultati concreti:

  • Recuperati circa 40 parcheggi a servizio del centro storico e delle aree limitrofe;
  • Nuovi stalli per moto.
  • Aree di carico e scarico a servizio delle attività commericali.
  • Autobus extraurbani allontanati dal Centro, veicolati su percorsi meno invasivi, per una mobilità più sostenibile.

Qualche giorno di pazienza per abituarsi alle modifiche; noi saremo attenti a monitorare l’evolversi di questa sperimentazione e pronti ad apportare i correttivi che dovessero mostrarsi necessari”.