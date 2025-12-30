Potenza: da oggi novità sulla viabilità cittadina. Cosa c’è da sapere

Da oggi, con ordinanza n. 627/2025, entrano in vigore importanti cambiamenti per migliorare traffico e vivibilità del centro di Potenza.
Ecco quanto fa sapere il Comune di Potenza:
“Senso unico su corso Garibaldi da intersezione con viale Marconi a piazza XVIII Agosto, in direzione piazza XVIII Agosto.
Divieto di transito su viale Dante, in ambo le direzioni, per mezzi pesanti e autobus extraurbani.
I mezzi del trasporto pubblico urbano (BusMiccolis) invece potranno regolarmente transitare su viale Dante, garantendo il servizio ai cittadini.
I primi risultati concreti:
- Recuperati circa 40 parcheggi a servizio del centro storico e delle aree limitrofe;
- Nuovi stalli per moto.
- Aree di carico e scarico a servizio delle attività commericali.
- Autobus extraurbani allontanati dal Centro, veicolati su percorsi meno invasivi, per una mobilità più sostenibile.
Qualche giorno di pazienza per abituarsi alle modifiche; noi saremo attenti a monitorare l’evolversi di questa sperimentazione e pronti ad apportare i correttivi che dovessero mostrarsi necessari”.