Viabilità: oltre 300000 euro per i piccoli Comuni in Basilicata. Ecco i dettagli

Con decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata approvata la graduatoria, per l’anno 2025, del “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni”.

In un comunicato diffuso dallo stesso Mit, è specificato che:

“per la Basilicata sono stati ammessi al finanziamento i Comuni di Tursi, Garaguso (Matera) e Latronico (Potenza) per un finanziamento totale di oltre 300mila euro“.

È scritto nella nota:

“A livello nazionale la graduatoria ha individuato come beneficiari 97 Comuni sotto i 5mila abitanti, per un valore complessivo di 12 milioni di euro destinati ad interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade comunali.

Anche per l’anno 2025 il Fondo, con oltre 3.422 istanze ricevute in un mese, ha registrato un successo incredibile.

Già negli anni 2023 e 2024 il Fondo – introdotto dal ministro Salvini quale misura di attenzione nei confronti dei Comuni più piccoli e al contempo più virtuosi nell’utilizzo delle risorse – ha permesso di finanziare interventi in 326 Comuni, per un valore complessivo di 39,5 milioni di euro.

L’obiettivo del ministro Salvini è accrescere la dotazione del Fondo per favorire l’eventuale scorrimento della graduatoria 2025 e finanziare un numero maggiore di istanze“.