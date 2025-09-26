Potenza di unisce alla campagna 100 Piazze per Gaza. I dettagli

Potenza di unisce alla campagna 100 Piazze per Gaza lanciata dalla USB:

“A partire dalle 17,30 di oggi pomeriggio in piazza Mario Pagano è indetta una manifestazione di protesta che si protrarrà sino alla messa in sicurezza dell’equipaggio della Global Sumud Flotilla e alla riuscita della consegna degli aiuti umanitari che vengono trasportati in aiuto della popolazione.

Invitiamo tutti a partecipare e prepararsi a bloccare tutto in caso di attacco rsi

Rinnoviamo le richieste al Governo alla base dello sciopero del 22 settembre:

Il riconoscimento dello stato di Palestina e del suo ingresso a pieno titolo nell’ONU, fermare la conquista, la colonizzazione e l’annessione dei territori riconosciuti alla Palestina, interrompere immediatamente la collaborazione economica, scientifica e politica con lo stato di Israele.

Inoltre di uscire dalle ipocrite dichiarazioni di impegno nella difesa della Global Sumud Flotilla, è sempre più chiaro che la fregata non avrà alcuna reale autorizzazione di intervento.

Le dichiarazioni del primo ministro Meloni e del ministro Crosetto sembrano più delegittimare l’intervento umanitario della Flottiglia che garantire la sicurezza degli equipaggi.

Il governo italiano è stato diffidato ieri da parte del team legale della Global Sumud flottiglia a inviare immediatamente comunicazioni diplomatiche formali e pubbliche al Governo israeliano, sollecitando la non interferenza con le navi della Global Sumud Flotilla, e la protezione delle imbarcazioni, del loro carico di aiuti umanitari, e dei passeggeri, di prevenire qualsiasi ulteriore tentativo o atto di intercettazione delle navi e di detenzione dei loro passeggeri, di riconoscere ed affermare lo status di missione umanitaria della “Global Sumud Flotilla”.