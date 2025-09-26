Scontro frontale in Basilicata!

C’è stato un incidente stradale questa mattina a Policoro.
Due auto si sono scontrate frontalmente in pieno centro, in via Nazionale.
Uno dei due conducenti, un uomo – a quanto si è appreso da rainews – è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Policoro.
Meno preoccupanti – a quanto reso noto- le condizioni dell’altro automobilista coinvolto nello schianto: per lui un codice verde.
Anche il secondo conducente è stato affidato alle cure dei medici e dei sanitari dell’ospedale locale.
Al momento non si hanno ulteriori dettagli.