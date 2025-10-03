Potenza: due nuove stazioni Bike Sharing. Ecco dove

“Due nuove stazioni Bike Sharing Vaimoo Sharing pronte per voi!”.
Così l’Assessore del Comune di Potenza, Francesco Giuzio che scrive:
“Avanza a grandi passi la rivoluzione della mobilità in città, grazie all’impulso del nostro Sindaco Vincenzo Telesca e grazie collaborazione con Regione Basilicata e Ferrovie Appulo Lucane:
- Via dei Frassini;
- Viale Dante.
Nei prossimi giorni sarà annunciato un grande evento di presentazione dei dati dopo 1 anno di servizio: un’occasione per scoprire come il Bike Sharing sia diventato un servizio indispensabile per la nostra comunità.
Pedaliamo insieme verso un futuro più sostenibile!”.