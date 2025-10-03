Potenza, al via i lavori urgenti su questa condotta idrica: le modifiche alla circolazione

A Potenza al via i lavori urgenti sulla condotta idrica in via Enna.
Come fa sapere l’Assessore del Comune di Potenza, Francesco Giuzio:
“A partire da oggi, giovedì 3 ottobre 2025, dalle ore 9:00 e fino a cessate esigenze:
È prevista la chiusura al transito veicolare in via Enna e via Serre:
- dal tratto a monte con via Bosco Li Foj;
- fino all’intersezione con via Messina.
Sarà garantito il passaggio ai residenti.
La chiusura si rende necessaria per consentire ad Acquedotto Lucano, tramite la ditta incaricata Mancusi S.p.A., di sostituire la condotta idrica ormai vetusta, con interventi indispensabili per la sicurezza e la qualità del servizio.
Durante i lavori verranno predisposti percorsi alternativi e segnaletica adeguata per ridurre i disagi alla viabilità.
Al termine dei lavori potremmo ripristinare tutta la viabilità con un nuovo manto stradale!”.