Potenza e Brienza: questi studenti incontrano l’amministratore delegato della Ferrari e il bomber Murano! L’iniziativa

Le studentesse e gli studenti dell’I.I.S. L. Da Vinci-Nitti di Potenza e Brienza sono stati coprotagonisti di due eventi ad alto valore formativo nella settimana che ha preceduto la pausa natalizia.

Nello spirito festoso che accompagna da sempre l’inizio delle feste di fine anno la scuola ha organizzato due momenti educativi alla presenza di figure importanti in ambito sportivo a Brienza e una vera e propria eccellenza lucana nella sede di Potenza.

A seguito della recente integrazione dell’art 33 della Costituzione italiana che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psico-fisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme, il Campus di Brienza ha promosso il 21 dicembre 2023 la giornata dello sport e dell’amicizia.

La giornata è stata introdotta dall’atleta Lucano Jacopo Pietro Murano, capo-cannoniere della serie C e giocatore nella squadra del Picerno e ha visto la presentazione della nuova curvatura tecnico-sportiva della sede di Brienza.

Il nuovo percorso è stato fortemente voluto dall’intero collegio dei docenti dell’Istituto e partirà nell’a.s.2024/2025. È possibile iscriversi a partire dal 18 gennaio 2024.

Nella sede di Potenza gli studenti e le studentesse hanno avuto l’opportunità di dialogare con l’amministratore delegato della Ferrari, il dottor Benedetto Vigna, che ha regalato alla scuola alcune ore della sua breve permanenza in città.

L’incontro ha visto la partecipazione straordinaria della dottoressa Chiara Vigna, export manager, che ha sottolineato insieme alla Dirigente, prof.ssa Alessandra Napoli, e alla prof.ssa Elvira Candela l’impegno profuso dalla scuola nel progetto “Proiezioni Territoriali” gestito dalla DVN, l’impresa didattica costituita dalle studentesse e dagli studenti per la commercializzazione del pocket breakfast “Cosetta”.

Le domande e la curiosità di chi si è cimentato per la prima volta nella costituzione e gestione di un’azienda hanno portato il prestigioso manager a esprimersi con estrema franchezza sulla necessità del sacrificio per il conseguimento degli obiettivi che ciascuno si prefissa.

La narrazione vivace e coinvolgente ha riguardato significative esperienze personali, divertenti aneddoti e preziosi consigli.

La capacità comunicativa del dottor Vigna ha tenuto desta l’attenzione della platea accompagnata in un percorso che non ha sottaciuto i rischi del fallimento, ma si è anche dedicato alla ripresa, alla focalizzazione, all’essere concentrati sul traguardo da perseguire e infine alla rassicurazione che a 17 anni non è possibile avere certezze su chi o cosa si diventerà.

E allora il segreto potrebbe essere imparare a “guidare nella nebbia” con la consapevolezza che la chiave del successo personale è l’apprendimento continuo, evitando di nascondersi dietro alle possibili inefficienze di un sistema che spesso oppone una serie di no, il più delle volte superabili con la volontà e il coraggio di osare. La società si aspetta qualcosa dalle nuove generazioni che possono lasciare un segno emergendo tra i “pappagalli stocastici” creati dall’intelligenza artificiale.

È possibile approfondire queste e altre iniziative promosse dall’Istituto Scolastico visitando il sito ufficiale www.davinci-nitti.edu.it e partecipando ai prossimi Open Day programmati per il 13, il 20 e il 27 gennaio 2024 alle ore 16.00.