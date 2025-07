Potenza: FI e Azzurro Donna si rafforzano sui territori della provincia. Le nuove nomine

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale e responsabile del partito per l’area Val d’Agri, Gianuario Aliandro, insieme al coordinatore cittadino di Tramutola, Alfredo Pierri, “accolgono con grande entusiasmo l’adesione alla squadra azzurra di Donatella Pisani, che è stata nominata responsabile di Azzurro Donna per il comune di Tramutola”.

Si legge nella nota:

“La proposta di nomina è partita proprio da Aliandro e Pierri, ed è stata accolta con favore dalla coordinatrice regionale di Azzurro Donna, Lucia Pangaro, e dalla coordinatrice provinciale di Potenza, Silvana Sangiorgio, che hanno riconosciuto l’impegno e le competenze di Pisani, procedendo alla nomina ufficiale.

Un riconoscimento importante per il suo contributo al rafforzamento della presenza femminile di Forza Italia sul territorio.

Nel contesto della riorganizzazione e del rilancio del movimento femminile Azzurro Donna, si registra anche la nomina di Laura Bianculli a responsabile per il comune di San Martino d’Agri, su proposta di Gianuario Aliandro e con il pieno sostegno delle coordinatrici Pangaro e Sangiorgio, che hanno condiviso la scelta e formalizzato l’incarico”.

Dichiarano Aliandro e Pierri:

“L’ingresso di due figure di grande spessore umano e professionale come Donatella Pisani e Laura Bianculli è la conferma che Forza Italia continua a radicarsi sul territorio, attirando energie nuove, competenze e passione civile.

La loro adesione rappresenta una risposta concreta e inequivocabile a chi, attraverso comunicati stampa strumentali, ha tentato di etichettare il nostro coordinamento locale come ‘dormiente’.

I fatti dimostrano esattamente il contrario: siamo vivi, presenti e in costante crescita.

Con Donatella Pisani e Laura Bianculli rafforziamo ulteriormente la presenza di Azzurro Donna in Val d’Agri e rilanciamo con forza un progetto politico moderato, credibile e vicino alle esigenze delle persone.

A entrambe vanno i nostri più sinceri auguri di buon lavoro”.