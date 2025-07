Una tre gironi ha trasformato il borgo di Pignola nel centro del blues: oltre 13000 le presenze registrate. I dettagli

Tutto ruota intorno al blues a Pignola durante la tre giorni che dal 18 al 20 luglio, ha ospitato il meglio dei musicisti italiani del genere e alcuni dei nomi più rilevanti del panorama internazionale.

Dopo la prima serata aperta da FRANCESCO GAROLFI e conclusa con il talento inconfondibile di ERIC STECKEL, a soli 34 anni nominato nel 2024 tra i 50 più grandi chitarristi blues di tutti i tempi secondo l’autorevole rivista di settore Total Guitar Magazine, la qualità dell’offerta musicale del Pignola in blues non si è fermata.

Sabato 19 in oltre cinquemila hanno riempito piazza Nuova per ascoltare prima MAX LAZZARIN E THE SOUTHERN CONNECTION, il cantautore e pianista blues originario di Padova, sulla scena da oltre trent’anni, con la sua voce graffiante ed il suo stile che unisce blues, boogie con contaminazioni mediterranee, ha fatto scatenare il pubblico presente.

A seguire NICK MOSS BAND FT DENNIS GRUENLING tra basso, chitarra elettrica, armonica e batteria hanno fatto vivere le atmosfere del blues statunitense più puro.

Alla 40a edizione dei Blues Music Awards nel 2019, Moss è stato nominato “Artista maschile blues tradizionale dell’anno”, il suo decimo album, Time Ain’t Free, è stato pubblicato nel marzo 2014 ed è stato votato dalla redazione della rivista Guitar World come uno dei 50 migliori album del 2014.

Sul palco del Pignola in blues si è esibito con Dennis Gruenling, armonicista blues elettrico americano, cantautore, produttore discografico e insignito del titolo di “Miglior armonicista blues moderno” per tre anni consecutivi dalla rivista Real Blues.

Infine, domenica 20 luglio è stato il turno degli HANGARVAIN, una band alternative rock italiana con influenze southern rock e hard blues, guidata dal cantante Sergio Toledo Mosca e dal chitarrista-produttore Alessandro Liccardo.

Il sipario sul Pignola in blues è calato con la cantante neroamericana CRYSTAL THOMAS BAND WITH HORNS proveniente dalla Louisiana.

Si dice che abbia iniziato prima a cantare che a parlare.

Ascoltandola non si sono avuti dubbi del fatto che il suo talento sia puro e cristallino.

La sua potenzialità vocale l’hanno apprezzata su larga scala ed è stata la degna conclusione musicale di un festival che ancora una volta ha mantenuto alta la qualità nella ricerca degli artisti.

Il Pignola in blues, grazie alla dedizione dei componenti dell’associazione ideatrice del festival, Cross roads non è solo concerti ma negli anni è diventato un vero movimento culturale che ha saputo unire la musica al territorio ed al dibattito, circostanza che motiva gli organizzatori, in vista della trentesima edizione del prossimo anno a fare entrare il festival tra i grandi appuntamenti culturali della Basilicata.

Alle circa 13 mila presenze registrate nelle tre serate, tra la consueta ospitalità della comunità pignolese, buon cibo negli stand enogastronomici e intrattenimento anche per i più piccoli, nella mattinata di domenica 20 palazzo Gaeta ha ospitato una conferenza/concerto con il divulgatore musicale Dario Aspesani dal titolo “Dal blues delle origini a Chicago”; un momento per ripercorre parte delle tappe di questo genere e della sua diffusione a livello internazionale.

Aspesani nel suo incontro è stato accompagnato dalla musicista Lara Giancarli.

Nel pomeriggio appuntamento con il “Pranzo con gli artisti”, un momento di condivisione e libertà creativa con una Jam session aperta agli artisti di questa edizione ma anche a giovani emergenti a conferma del fatto che la musica è libera, bisogna solo offrire spazi di espressione.

Ha detto il presidente dell’associazione Cross roads, Michele Rosa dopo la tre giorni:

“Siamo soddisfatti del successo che ancora una volta il Pignola in blues ha raggiunto.

I numeri ci confortano, in 29 anni abbiamo ospitato oltre 130 artisti, molti dei quali di indiscussa fama internazionale con oltre 150 mila ospiti in totale.

Passione e sacrifici sono alla base di questo festival che si è saputo rinnovare mantenendo però salda la sua matrice identitaria che punta sulla qualità musicale in costante armonia con la comunità pignolese.

Abbiamo dimostrato di credere in quello che facciamo ed offrirlo ai tanti nostri ospiti che ringraziamo così come devo il mio grazie all’amministrazione comunale di Pignola, alla Regione Basilicata e all’Apt che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno.

Adesso però è ora di fare di più; la sfida che ci attende per la trentesima edizione è quella di far rientrare questo festival tra i grandi appuntamenti di Basilicata e dobbiamo lavorare alacremente tutti e in sinergia affinché ciò accada”.