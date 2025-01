Potenza, fogli di via e divieto di ritorno in città: ecco cosa è successo

In data 14 gennaio u.s., il Questore Giuseppe Ferrari ha emesso due fogli di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Potenza per anni tre, a carico di due persone residenti nel comune di Napoli individuate durante i servizi di controllo del territorio.

Nello specifico, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha notato due soggetti che, con fare sospetto sono saliti a bordo di un’Audi Q3 in sosta nei pressi di un istituto bancario tentando di allontanarsi alla vista dell’auto della polizia.

Gli operatori hanno fermato la macchina e controllato gli occupanti a carico dei quali sono risultati numerosi precedenti penali e di polizia.

Gli stessi non hanno fornito alcuna spiegazione valida in merito alla loro presenza sul territorio cittadino e, in particolare, nei pressi dell’istituto bancario, mantenendo un atteggiamento sospetto ed elusivo.

Alla luce di tali evidenze, ricorrendone i presupposti di legge, il Questore di Potenza ha emesso, pertanto, i fogli di via obbligatorio.