Potenza: giovani volontari in provincia per costruire una comunità più forte, solidale e consapevole. L’iniziativa

Si è svolta a Lagonegro, Sabato 3 Gennaio 2026, all’Hotel San Nicola, la giornata formativa “Generazione AVIS: crescere insieme”, un evento promosso dalla Consulta Giovani AVIS Basilicata e realizzato grazie alla preziosa collaborazione di AVIS Regionale Basilicata, delle AVIS Provinciali di Potenza e Matera e dell’ AVIS Comunale “Nino Caputi” di Lagonegro e del suo gruppo giovani.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di condivisione e confronto tra i giovani volontari e i giovani del Servizio Civile AVIS, con l’obiettivo di rafforzare le competenze associative, favorire il dialogo tra esperienze diverse e stimolare una partecipazione sempre più consapevole e attiva all’interno del mondo del volontariato.

A moderare l’intera giornata è stato il coordinatore della Consulta Giovani AVIS Basilicata, Vincenzo Lufrano, che ha accompagnato i diversi momenti di confronto e formazione, favorendo il dialogo tra relatori e partecipanti.

La giornata si è aperta con la presentazione ufficiale dei membri dell’Esecutivo Giovani AVIS Regionale e dei delegati per la Basilicata alla Consulta Giovani AVIS Nazionale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino il funzionamento e l’organizzazione dei livelli regionali e nazionali dell’associazione.

A seguire, si sono tenuti diversi interventi formativi:

Francesco Golia, AVIS Terranova di Pollino e delegato Consulta Giovani AVIS Nazionale per la Basilicata, ha illustrato la struttura di AVIS e il suo funzionamento interno;

Angelica Giammarino, AVIS Lagonegro e delegata Consulta Giovani AVIS Nazionale per la Basilicata, ha approfondito le principali nozioni relative agli enti del Terzo Settore;

Nicolò Prampolini, AVIS Rubiera e delegato Consulta Giovani AVIS Nazionale per l’Emilia-Romagna, ha condiviso la propria esperienza associativa, offrendo spunti di riflessione, confronto e motivazione.

Nel corso della mattinata si è svolto anche un panel dedicato alle principali nozioni di comunicazione, tema centrale per il coinvolgimento dei giovani e la promozione della cultura della donazione, a cura dei fratelli Paolo e Giuseppe Fedele.

Il pomeriggio è stato dedicato a un’attività di gruppo, durante la quale i partecipanti hanno lavorato alla progettazione di una campagna di comunicazione, mettendo in pratica le competenze acquisite e favorendo il lavoro di squadra.

In chiusura, la Consulta Giovani Basilicata ha espresso un sentito ringraziamento ad AVIS Regionale, ad AVIS Provinciale di Potenza e Matera, ad AVIS Comunale di Lagonegro per la collaborazione che ha permesso la riuscita dell’iniziativa.

Un ringraziamento anche al Sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, per la presenza istituzionale e il supporto dimostrato.

“Generazione AVIS: crescere insieme” si presenta così come un’esperienza significativa di formazione e partecipazione, capace di valorizzare il ruolo dei giovani come motore presente e futuro dell’associazione e di rafforzare la rete tra volontari e del Servizio Civile AVIS e con le istituzioni del territorio.

L’iniziativa rappresenta soltanto il punto di partenza di un percorso più ampio e strutturato, volto a implementare e consolidare la partecipazione attiva e il dialogo giovanile, favorendo un coinvolgimento continuo e consapevole delle nuove generazioni nella vita associativa.

Diventare giovani AVIS significa scegliere di fare la differenza, un piccolo gesto che può salvare una vita e costruire una comunità più forte, solidale e consapevole.