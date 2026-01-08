Potenza, incontro per fare chiarezza sulle scale mobili: questa la situazione

Nella mattinata odierna si è svolto un incontro tra i segretari di CISL Basilicata e FIT-CISL Basilicata, Vincenzo Cavallo e Sebastiano Colucci, e l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Pasquale Pepe, per fare chiarezza sulla situazione delle scale mobili di Potenza, a seguito delle recenti dichiarazioni del Sindaco Telesca.

Commentano i sindacati:

“Nel corso dell’incontro abbiamo appreso con stupore che soltanto nella giornata di ieri il Comune di Potenza ha trasmesso lo studio di fattibilità relativo agli interventi necessari.

Tale ritardo ha di fatto impedito l’inserimento di qualsiasi contributo regionale nella variazione di bilancio approvata nel mese di novembre scorso.

È opportuno ricordare che i servizi urbani sono già sovvenzionati attraverso la legge regionale n. 513 del 2009, alla quale si aggiungono circa 700.000 euro annui destinati alla manutenzione degli impianti.

Arrivare alla chiusura delle scale mobili senza un piano concreto e definito rappresenta una modalità di gestione che non dovrebbe mai verificarsi nell’amministrazione della cosa pubblica.

Sul fronte delle prospettive future, la Regione Basilicata ha richiesto in data 30 aprile 2025 un contributo pari a 6.500.000 euro per la scala mobile “Prima”.

Tale richiesta sarà monitorata quotidianamente fino all’effettiva erogazione delle risorse.

Ringraziamo l’Assessore Pasquale Pepe per la tempestiva convocazione e per la disponibilità dimostrata, ribadendo la necessità di una programmazione seria, condivisa e tempestiva per garantire un servizio essenziale alla città di Potenza e ai suoi cittadini”.