Potenza, Giubileo degli animatori: “Maria modello di ascolto e di dono”. I dettagli

In occasione del Giubileo degli animatori liturgici delle corali e dei ministri straordinari della Comunione, l’Arcivescovo ha presieduto la Santa Messa ricordando che la mensa eucaristica “ci educa a non dare le briciole, ma ad aprire gli occhi sulle ferite degli altri, a riconoscere le nostre miserie. Qui Cristo ci fa fratelli e abbatte ogni muro di divisione”.

Rivolgendosi ai cori e ai ministri straordinari, Mons. Carbonaro ha rinnovato il mandato della Chiesa diocesana: custodire l’unità e vivere il servizio evangelico senza primati inutili e fossati incolmabili, con lo sguardo rivolto a Maria, modello di ascolto e di dono.