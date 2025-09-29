Potenza: oggi si celebrano i Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele! Auguri a chi porta i loro nomi

Oggi 29 Settembre si festeggiano i Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele.

Michele, il cui nome significa “Chi è come Dio?”, è l’arcangelo che insorge contro Satana e i suoi angeli, difensore degli amici di Dio, protettore del suo popolo.

Gabriele, il cui nome significa “Forza di Dio”, è uno degli spiriti che stanno davanti a Dio, rivela a Daniele i segreti del piano di Dio, annunzia a Zaccaria la nascita di Giovanni Battista e a Maria quella di Gesù.

Raffaele, il cui nome significa “Dio ha guarito”, è fra i sette angeli che stanno davanti al trono di Dio, accompagna e custodisce Tobia nelle peripezie del suo viaggio e gli guarisce il padre cieco.

Prima della riforma del 1969 si ricordava in questo giorno solamente san Michele arcangelo in memoria della consacrazione del celebre santuario sul monte Gargano a lui dedicato.

Il titolo di arcangelo deriva dall’idea di una corte celeste in cui gli angeli sono presenti secondo gradi e dignità differenti.

Gli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele occupano le sfere più elevate delle gerarchie angeliche.

Queste hanno il compito di preservare la trascendenza e il mistero di Dio.

Nello stesso tempo, rendono presente e percepibile la sua vicinanza salvifica.

A Monticchio, celebrazioni in onore di San Michele Arcangelo al quale è dedicata la splendida abbazia che si affaccia sul lago piccolo.

A tutti coloro che portano il nome di Michele, Gabriele e Raffaele facciamo tanti auguri.