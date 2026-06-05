Potenza, il Prefetto Campanaro incontra i 10 sindaci neoeletti

Per un messaggio augurale ed un primo scambio di informazioni sui principali temi di comune interesse riguardanti le singole realtà locali, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro incontrerà lunedì 8 giugno prossimo, alle ore 11,00, nella Sala Italia della Prefettura di Potenza, i dieci Sindaci neoeletti in occasione della tornata elettorale del 24 e 25 maggio scorso.
All’incontro parteciperanno anche il Presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano, il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, il Questore di Potenza Raffaele Gargiulo, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Luca D’Amore ed il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Massimiliano Tibollo.