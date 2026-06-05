Maratea in diretta su Rai 1! Tutti davanti alla tv

Una nota del Comune di Maratea fa sapere:

“Lunedì 8 giugno, dalle ore 12:00 alle ore 13:30, il nostro Centro Storico sarà protagonista di un importante appuntamento televisivo nazionale con la trasmissione in diretta su Rai 1.

Sarà una preziosa occasione per promuovere e valorizzare il nostro territorio, le sue tradizioni, il patrimonio culturale, le eccellenze enogastronomiche e l’identità che contraddistingue tutta la nostra comunità.

Un evento di grande visibilità che consentirà di raccontare a milioni di telespettatori la bellezza dei nostri luoghi e il valore delle persone che ogni giorno contribuiscono a renderli vivi e accoglienti.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare e a condividere questo significativo momento di promozione e orgoglio collettivo, contribuendo con la propria presenza al successo dell’iniziativa.

Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme una giornata speciale dedicata alla valorizzazione del nostro territorio”.