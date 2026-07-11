Tragico incidente in Basilicata: una persona ha purtroppo perso la vita

La squadra della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco, di Matera è intervenuta per un tragico incidente stradale che si è verificato questa notte, 11 luglio 2026, intorno alle ore 02:50, lungo la Strada Statale 7, in corrispondenza del chilometro 570, nei pressi dello svincolo Matera Centro.

Un autoarticolato, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da un cavalcavia.

Immediato l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco che ha operato per estrarre il corpo dell’autista dall’abitacolo.

Purtroppo, per il cinquantenne residente a Crispiano (TA) non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario del 118 ne ha constatato il decesso.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso.

La circolazione lungo il tratto interessato dalla SS 7 è attualmente limitata, con il transito veicolare consentito su un unico senso di marcia per permettere le attività di rimozione del mezzo.

Sul luogo dell’incidente sono presenti, oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118 di Matera, le pattuglie della Polizia Stradale di Matera e di Policoro, insieme ai Carabinieri, che stanno procedendo con i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Ecco le foto.