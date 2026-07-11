Concorso da 1.022 posti all’Agenzia delle Entrate, anche per diplomati: requisiti e scadenze

Il recente piano di assunzioni del Dpcm del 2 luglio 2026 ha autorizzato l’ingresso di complessive 1.022 unità di personale a tempo indeterminato presso l’Agenzia delle Entrate, con il fine di potenziare le strutture operative dell’ente.
Gran parte delle risorse, fa sapere quifinanza, saranno allocate per il contrasto all’evasione fiscale, sui servizi catastali e sull’assistenza telematica ai contribuenti.
La selezione rappresenta una delle occasioni più importanti dell’anno per chi punta a un lavoro nella Pubblica Amministrazione.
Le immissioni di personale per il prossimo triennio saranno destinate a profili con differenti livelli di inquadramento e di percorso scolastico.
In base alle prime ripartizioni autorizzate, le assunzioni saranno così strutturate:
Ecco quali sono in generale i requisiti di accesso secondo le procedure standard dell’Agenzia delle Entrate:
- per l’area assistenti sarà sufficiente il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
- per l’area funzionari sarà richiesta la laurea, triennale o magistrale, solitamente a indirizzo giuridico, economico o tecnico-ingegneristico per i servizi catastali;
- per l’area dirigenti, oltre alla laurea magistrale o specialistica, sarà necessario dimostrare una comprovata esperienza professionale pregressa nel coordinamento o in ruoli analoghi.
A questi si affiancheranno i requisiti generali comuni a tutte le selezioni nella Pubblica Amministrazione, come il godimento dei diritti civili e politici, la cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’Ue, l’idoneità fisica all’impiego e l’assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa da precedenti incarichi statali.
I programmi d’esame si concentreranno sulle materie chiave del fisco: diritto tributario, diritto amministrativo, fini istituzionali e ordinamento dell’Agenzia delle Entrate, normativa sul rapporto di pubblico impiego, oltre all’accertamento delle competenze informatiche e della lingua inglese.
Al momento non sono ancora attivi i termini per l’invio delle domande, in quanto i bandi ufficiali sono in fase di predisposizione.
Quando si apriranno le procedure concorsuali, l’invio della candidatura avverrà obbligatoriamente per via telematica tramite il Portale del Reclutamento inPa.
Dalla data di pubblicazione del bando, i candidati avranno a disposizione 30 giorni per completare l’iscrizione tramite credenziali Spid, Cie o Cns.
La selezione dell’Agenzia delle Entrate si inserisce in un più ampio contesto di ricambio generazionale e digitalizzazione della macchina amministrativa statale.
Data la varietà dei profili proposti, dai ruoli per diplomati a quelli di alta specializzazione, il bando attirerà una vasta platea di candidati.
In attesa che l’Amministrazione finanziaria formalizzi l’apertura delle iscrizioni, il comparto pubblico offre altre selezioni con scadenze ravvicinate durante il mese di luglio.