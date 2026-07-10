La Basilicata saluta Patrizia Nitti, instancabile custode dell’eredità di Francesco Saverio Nitti

La Basilicata perde una delle sue più appassionate custodi della memoria storica e culturale. Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime cordoglio per la scomparsa di Patrizia Nitti, nipote di Francesco Saverio Nitti, Presidente del Consiglio tra il 1919 e il 1920, spentasi ad Arezzo all’età di 82 anni dopo aver dedicato un quarto di secolo a tenere viva l’eredità artistica, politica e intellettuale della sua famiglia.

Attraverso la nascita dell’Associazione melfitana e la successiva costituzione dell’omonima Fondazione, che vede la Regione Basilicata collaborare attivamente con l’Università, la Provincia di Potenza e i Comuni di Melfi e Maratea, “Patrizia Nitti è stata capace di costruire strutture stabili per valorizzare il pensiero del grande economista e politico lucano”.

Nel ricordare la figura dello statista Bardi evidenzia la lungimiranza di Francesco Saverio Nitti che già nel 1920 aveva elaborato un progetto governativo per estendere il diritto di voto alle donne.