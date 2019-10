Autobus in fiamme a Potenza: omaggio all’autista che ha salvato i 70 passeggeri

Potenza, sono stati consegnati nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città gli encomi ai signori Giuseppe Mucilli e Cipriano Corvino.

Il Sindaco ha siglato i riconoscimenti ufficiali complimentandosi con gli interessati, alla presenza degli assessori:

Stefania D’Ottavio

Marika Padula;

Giuseppe Giuzio;

Giuseppe Pernice;

Fernando Picerno;

Antonio Vigilante.

Così il primo cittadino Mario Guarente:

“Come abbiamo scritto nella motivazione Giuseppe Mucilli, al quale va il nostro grazie e quello dell’intera città ‘per essere intervenuto a tutela dell’incolumità dei circa 70 passeggeri che viaggiavano sul bus urbano che conduceva, evitando che l’incendio sviluppatosi a bordo del veicolo, la mattina del 19 settembre 2019, avesse conseguenze tragiche’.

Sono stato lì quella mattina è ho letto nei suoi occhi l’emozione e quanto fosse provato per quello che era accaduto.

Potenza ha bisogno di persone che come lei, svolgano il proprio lavoro con dedizione e competenza.

Al nostro concittadino Cipriano Corvino, va la pergamena recante l’encomio, per aver portato su palcoscenici internazionali la sua capacità e la sua esperienza di vero e proprio ‘artista’ così come sintetizzato nel provvedimento che gli consegniamo: ‘per aver dato lustro alla Città di Potenza e all’intera regione Basilicata, aggiudicandosi ambìti e meritati riconoscimenti internazionali nella preparazione della Pizza, dimostrando talento e doti non comuni’.

Ancora grazie a entrambi, anche per l’esempio positivo che rappresentate per le giovani generazioni della nostra città”.

Le foto.