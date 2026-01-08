Potenza: importanti novità per il sistema idrico Basento-Camastra. Cosa c’è da sapere

“Il decreto che assegna alla Basilicata 6,5 milioni di euro per il sistema idrico Basento-Camastra rappresenta un intervento concreto su una delle infrastrutture più importanti per il nostro territorio.
Grazie a questo finanziamento, infatti, si migliorerà la capacità di accumulo degli invasi e si rafforzerà l’approvvigionamento idrico“.
Lo dichiara il Presidente della Prima Commissione, Francesco Fanelli, che continua:
“Un ringraziamento va all’assessore Pasquale Pepe e al ministro Matteo Salvini, il cui supporto istituzionale è stato fondamentale.
Il risultato dimostra che quando c’è programmazione, dialogo istituzionale e volontà di fare, le risorse della legge di Bilancio diventano opere concrete per i cittadini.
Ora l’obiettivo è seguire con attenzione le fasi attuative affinché le risorse stanziate si traducano rapidamente in benefici reali per le comunità interessate“.