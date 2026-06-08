Potenza: in provicia quattro associazioni unite per l’inclusione sociale e la disabilità. Il progetto

Si sono concluse le attività di “Tendi una mano”, il progetto che promuove l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone con disabilità nel territorio del Marmo Platano Melandro.

L’iniziativa è stata promossa dall’ A.I.C.D.A. ODV (Associazione Italiana Cittadini e Disabili Attivi) in collaborazione con l’A.I.S.A. Basilicata ODV (Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche), Radio Ruoti APS e Per i sentieri ODV (Associazione per l’ambiente, salute e cultura).

Il programma è stato realizzato grazie al finanziamento ministeriale concesso alla Regione Basilicata per l’annualità di riferimento dell’ADP 2022-2024 (ai sensi dell’art. 72 del d.lgs 117/2017).

Il percorso ha rappresentato un modello di welfare inclusivo ed è stato sviluppato attraverso diverse azioni chiave:

Comunicazione, sensibilizzazione e monitoraggio: per promuovere una cultura dell’accessibilità.

Cittadinanza attiva: per lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze personali.

Contrasto alla povertà: azioni mirate al supporto economico e sociale.

Iniziative sportive: per favorire il benessere fisico e la socializzazione.

Educazione ambientale e volontariato: percorsi inclusivi a contatto con la natura.

Tante le attività portate avanti in questi mesi dalle quattro associazioni, ciascuna nel proprio ambito di competenza, declinando il tema dell’inclusione a 360 gradi.

Un traguardo raggiunto anche grazie al contributo delle numerose personalità che hanno incrociato questo percorso, tra cui si ricorda la Garante regionale per la disabilità, Marika Padula.

Incardinato sui valori di natura, socializzazione e informazione, il progetto ha contribuito a costruire una maggiore consapevolezza e una partecipazione attiva alla vita di comunità.

Le associazioni promotrici ringraziano tutti i partecipanti, le famiglie, i volontari e le istituzioni che hanno creduto e sostenuto “Tendi una mano”.

Sebbene questo specifico programma giunga al termine, il percorso intrapreso lascia radici solide nella comunità: un patrimonio di relazioni ed esperienze che continuerà a generare valore per tutto il territorio del Marmo Platano Melandro.