Potenza, al Polo Bibliotecario la commemorazione dei 169 Internati Militari rientrati nel 1945. Ecco i dettagli

Mercoledì 10 giugno, alle 16.30, il Polo Bibliotecario di Potenza ospiterà la commemorazione dei 169 Internati Militari Italiani rientrati nel capoluogo nel 1945.

Durante la cerimonia ci sarà la consegna ai discendenti dei 169 IMI di una pergamena-ricordo.

I nomi sono stati tratti dai registri – 85 Provincie – della Croce Rossa Italiana disponibili sul sito: https//patrimonoacis.cultura.gov.it. Nella provincia di Potenza furono circa 4.000 gli Imi che rientrarono a casa.

Interverranno:

Luigi Catalani, Direttore Polo Bibliotecario,

Roberto Falotico, Assessore alla Cultura Comune di Potenza,

Nicola Lisanti, storico,

Italo Cernera e Franco Villani, autori,

Nicola Marcantonio, Presidente ANCR-UNIMRI sezioni di Potenza

La programmazione di tale evento è stato possibile grazie alla pubblicazione del volume di Franco Villani e Italo Cernera Le storie dimenticate dell’8 settembre 1943, Villani editore, 2025.

Nel volume, infatti, si ricostruisce la drammatica situazione che si verificò, dopo l’8 settembre 1943, con l’armistizio che metteva fine all’alleanza con Hitler.

In seguito all’accordo i soldati italiani vennero a trovarsi senza ordini e senza direttive.

L’Italia, di fatto, fu consegnata ai Tedeschi che, da alleati, divennero occupanti.

Circa 700.000 soldati furono fatti prigionieri dai tedeschi con l’obbligo di scegliere tra continuare a combattere al loro fianco e la Repubblica di Salò o essere deportati nei campi di concentramento.

La stragrande maggioranza scelse di non combattere con la Germania e per Mussolini.

La conseguenza fu l’avvio dei prigionieri verso i lager, su carri bestiame, in condizioni penose e umilianti.

Nei lager, gli Internati Militari Italiani (I.M.I.) dovettero sottostare alla rigida disciplina, alle sadiche punizioni, sopportando la fame terribile, il rigore del clima, la sporcizia, i parassiti, la mancanza di notizie da casa, la lenta distruzione della loro personalità.

Una prigionia, che è stata una vera e propria Resistenza combattuta senz’armi nella stessa terra di Germania, ma con la sola forza della volontà e dello spirito, espressa con una piccola ma grande parola: NO!

L’elenco degli Imi è stato ricavato dal registro della Croce Rossa della provincia di Potenza.

Di seguito la locandina con i dettagli.