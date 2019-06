A Potenza sono terminati i lavori per la realizzazione della rotonda stradale alle porte del Rione Lucania (noto ai potentini come Rione “Chianchetta”).

Una rotatoria di grande utilità per gli automobilisti (visto l’incrocio in cui andrà a regolare il traffico) finalmente in funzione.

Il tratto in questione, infatti, è stato spesso teatro di terribili incidenti.

Il cantiere, per questa rotatoria tanto attesa, era stato aperto lo scorso Marzo.

Cosa ne pensate?