Potenza, inaugurata la nuova clinica privata: “Tassello importante per il sistema sanitario”. I dettagli

“L’inaugurazione della nuova clinica Policura Hospital a Potenza rappresenta un tassello importante nel potenziamento dell’offerta sanitaria in Basilicata”.

Lo dichiara il Presidente della Prima Commissione Consiliare, Francesco Fanelli, che prosegue:

“Investire in sanità significa investire nel diritto alla salute, nella dignità delle persone e nella qualità della vita dei nostri cittadini.

Policura supporterà il Servizio Sanitario Regionale, offrendo servizi specialistici accessibili e innovativi, contribuendo così a migliorare la presa in carico dei pazienti, ridurre la mobilità passiva e rendere il nostro sistema più moderno ed efficiente. Complimenti alla proprietà, alla direzione sanitaria e a tutto il team che ha reso possibile questo importante investimento.

“La Basilicata – conclude Fanelli – ha bisogno di strutture moderne, radicate nel territorio, capaci di rispondere ai bisogni reali delle persone”.