Potenza, istituire una linea di pullman pubblica per raggiungere il Crob di Rionero: la richiesta dei pensionati in provincia

La rappresentanza locale sindacale della Fnp Cisl della Val d’Agri ha incontrato nei giorni scorsi l’assessore regionale alla salute, politiche per la persona e PNRR, On. Cosimo Latronico.

Lo rende noto il segretario coordinatore per la Val d’Agri Giuseppe Cassino che ha guidato la delegazione sindacale composta dai membri della segreteria zonale Rosetta Mastronicola, Nandino Sarli e Amedeo Falotico.

In rappresentanza della Fnp Cisl Basilicata, la segretaria regionale Rosella Biondo che ha portato i saluti del segretario generale Giuseppe Amatulli e del segretario amministrativo Pasquale Locantore.

Nel corso della riunione, riferisce Cassino, si è discusso della necessità di istituire una linea di pullman pubblica, che noi immaginiamo assistita da volontari del Terzo settore, che partendo da San Brancato di Sant’Arcangelo, seguendo la SS598 con soste a Villa d’Agri, Marsico Nuovo e Brienza, porti al CROB di Rionero, andando così incontro alle tante difficoltà, non ultime economiche, che i pensionati della Val d’Agri e non incontrano per raggiungere il nosocomio oncologico del Vulture.

Sempre in tema di collegamenti si è parlato della possibilità di creare un sistema di vera e propria mobilità sanitaria che possa facilitare gli spostamenti dai comuni dell’area verso l’Ospedale generale di zona San Pio da Pietrelcina e gli ambulatori comunali che offrono importanti servizi.

Altro tema trattato, la domiciliazione gratuita dei farmaci distribuiti dalla farmacia territoriale ospedaliera, e dell’opportunità di riallocare la stessa nei più centrali e fruibili spazi dell’Ospedale di Villa d’Agri.

In tema di proposte, è stata avanzata la richiesta, per l’Ospedale generale di zona, dell’istituzione di un reparto di geriatria, dove l’approccio con l’anziano possa avvenire seguendo la più indicata scienza.

Si è discusso di nuovi livelli di strutture residenziali per gli anziani, da realizzare nei centri storici dei nostri paesi, magari con un programma regionale, con protagonisti i comuni e il Terzo settore, per realizzare veri e propri «vicinati di residenza» dove ospitare i nostri anziani evitando lo sradicamento dal proprio habitat, rinviando quanto più possibile l’istituzionalizzazione e dando il via magari, anche ad un turismo residenziale per la terza età che potrebbe venire da città caotiche di fuori regione.

L’incontro si è chiuso con la richiesta da parte dei pensionati di tornare a sedere ai tavoli che contano, a partire dall’Ambito sociale di zona.

Soddisfazione è stata espressa dal segretario coordinatore di zona Cassino che ha constatato «la più totale sintonia con l’assessore Latronico e la sua politica, cosa che lascia ben sperare in un futuro di riscatto e di conquiste per una società di anziani che merita la giusta attenzione e la giusta cura».